“Siyaset yozlaştı”

“Sine-i millet kararı alarak meclis çalışmalarından çekilen” Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Kudret Özersay başkanlığında bir heyetle birlikte dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek, Başkan Mustafa Baybora ve Genel Sekreter Burak Maviş’in de bulunduğu KTÖS heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan HP lideri Kudret Özersay, “son yıllarda yaşananlar dikkate alındığında bir yandan yozlaşmış siyasetin iradeyi teslim eden yaklaşımlarının, diğer yandansa Türkiye ile doğru zeminden çıkan ilişkinin acilen gözden geçirilmesinin ve örneğin bir iyi komşuluk antlaşmasıyla doğru zemine oturtulmasının şart olduğunu” söyledi.

Bunun hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türkü’nün menfaatine olacağına işaret eden Özersay, halk iradesini, demokrasiyi, bağımsızlığı ve devletin itibarını zedeleyen son dönemdeki gelişmelerin sineye çekilmemesi gerektiğine aksi durumda bugünkünden daha da kötü durumların ülkenin başına geleceğini savunarak; “İradeye karşılıklı saygı için artık Türkiye ile bir iyi komşuluk antlaşmasına ihtiyaç vardır. Tarafların birbirlerinin egemenliğine, demokrasisine, seçimlerine ve seçimler ertesinde ortaya çıkan iradeye, laiklik benzeri yaşam tarzı da dahil birtakım temel değerlerine karşılıklı olarak saygı duyacakları ve içişlerine karışma anlamına gelecek davranışlardan kaçınacakları, bu yönde karşılıklı taahhüt altına girecekleri bir uluslararası antlaşma ile iki devlet arasındaki ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır” ifadesini kullandı.

Görüşme sırasında Özersay, KTÖS’ün Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş mücadelesinin her aşamasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, Halkın Partisi’nin sine-i millet kararıyla meclisten çekilmesi ertesinde sendika, sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşlarını ziyaret ettiğini ve bu çerçevede toplumsal asgari müştereklerde buluşmak düşüncesiyle KTÖS gibi önemli bir sendikayı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmak istediklerini vurguladı.

Kudret Özersay’a şu anda PM üyesi olan eski Genel Başkan Yenal Senin ile HP Eğitim Komitesi üyeleri Kürşat Köseoğlu ile Mehmet Özbilgehan eşlik etti.

