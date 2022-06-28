Büyük bir çöküş içerisinde

Fahiş fiyatla düşük kalitede yakıt aldığı iddia edilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bir kez daha gündeme gelirken, Bakan Sunat Atun acı bir gerçeğe parmak bastı. Atun, Kıb-Tek'in çok büyük bir çöküşün içerisinde olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıb-Tek'in çok büyük bir çöküşün içerisinde olduğunu dile getiren Atun, yönetenin halktan aldığı yetkiyle gereken cesareti koyarak, sorunları aşması gerektiğini belirtti.

Kurumun bir milyar 60 milyon kusur borç stoku olduğunu, bunun da devletleştirilmesi konunun burada konuşulduğunu ve desteklendiğini belirten Atun, Kıb-Tek’in bilançolarının bozulduğu ve sürdürülebilirliği kalmamış bir kurum olduğunu söyledi.

Borçların devasal boyuta geldiğini, Kıb-Tek’in borcuna eklenecek faiz cezası olduğunu ifade eden Atun, bunun finansman yöntemi olmadığını ve şirket gibi davranılamayacağını vurguladı.

Bakan Atun, Kıb-Tek’in bu kadar büyük borç dururken, yeni bir borçlanmanın zorlaştığını açıkladı. Ödemenin Maliye’nin analitik kodlarına uygun kalemlerden ilgili şirkete yapıldığını söyleyen Atun, denetim için teftiş kurulu ve Sayştaylığa bizzat kendisinin yazılı talepte bulunacağını belirtti.

Enerji ülkenin en önemli konusu

Burasının bir devlet olduğunu ve enerjinin de ülkenin en önemli konusu olduğunu dile getiren Atun, AKSA’nın sözleşmesinin ne zaman uzatıldığının ortada olduğunu ve buradaki tarife düzenlemesinin de adım adım artırıldığını söyledi.

Sözleşmenin 1 Nisan 2009 tarihinde uzatıldığını dile getiren Atun, maliyetlere yaklaşık 780 milyon TL fazla ödeme yapıldığını vurgulayarak, “Biz de mi yakıştırmalar yapalım?” dedi.

Devletin sadece arpa konusunda 210 milyon süspansiyon yaptığını dile getiren Atun, aynı şeyin akaryakıt için de geçerli olduğunu belirtti.

Gelecek olan yakıt, çevre dostudur

Devletlerin enerji ihtiyacını lokal şirketlerle değil, farklı devletle çözdüğünün altını çizen Atun, “Bu sancı elbet bitecek. Perşembe veya Cuma gününe istediğimiz standartlarda gemi gelecek.” dedi. Gelecek akaryakıtın Socak firmasından bulunduğunu ve değerleri karşıladığını anlatan Atun, yakıtın hiçbir şekilde pahalılık getirmediğini, yakıtın çevre dostu olduğunu ve 3-4 gün kazandıracağını kaydetti.

Atun önlerindeki hafta daha büyük tonajlı gemilerin akaryakıt taşıyacağını ve ülkenin enerji bunalımından çıkacağına vurgu yaptı.

Akaryakıt ve akaryakıtı taşıyacak gemi için Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı olduğuna ve geminin belgelerinin de ‘tamam’ olduğuna işaret eden Atun, “Yüzde 0.5 kükürte kadar, piyasa fiyatının 950 dolar ile bin 100 dolar arasında seyrettiğidir. 0.44 sülfür oranlı, özel karışımlı yakıt olduğu belirtiliyor ve bin 289 dolara alındığı bilgisi de verildi. Aci durumda, aradaki farkın da çok yüksek değil...”

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Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 10:48