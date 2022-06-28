Yoğun ilgi gördü

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Ercan Havalimanı ve yeni terminal şantiyesinde Thalassaemia hastaları için düzenlediği kan bağışı kampanyası tamamlandı.

Kan bağışı kampanyası Sağlık Bakanlığı’na bağlı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile birlikte düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, kan bağışı kampanyası geçtiğimiz cuma günü Ercan Havalimanı içerisinde 10.00-15.00, Ercan Havalimanı yeni terminali şantiyesinde ise 16.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Ercan Havalimanı ile yeni terminal şantiyesine pankartlar asıldı.

Ülkedeki kan ihtiyacının giderilmesi amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Ercan Havalimanı’nda Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük ve emniyet mensupları yanınca vatandaşlar ve yolcular ilgi gösterdi.

Şantiye bölümünde çalışan işçiler de kampanyaya katılım gösterdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, kan bağışı konusunda kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

