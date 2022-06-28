Faydalı bilgiler verildi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği işbirliğinde eğitim semineri düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin yerel eğitimler serisi kapsamında yapılan ‘Bankacılık Sektöründe Gayrimenkul Değerleme’ konulu seminer, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği (KKGDUB) tarafından sunuldu.

Açıklamada; bankaların krediler ve ilgili diğer birimlerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminer kapsamında, Değerleme Uzmanı ve Sorumlulukları, Uygulanan Standartlar ve Teknik Yönetmelikler, Değerleme Raporu Asgari İçerik ve Kullanılan Yöntemler, Yasal Mevzuatlar ve Sektörel Riskler, konuları ile ilgili bilgi verildi.

