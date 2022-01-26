14 uçuş iptal edildi

Ercan Havalimanı T&T Airport, İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle dün uçuş operasyonlarında iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi. İptal edilen 14 uçuş şöyle açıklandı:

“TK965 ECN-İST 04.15, TK7793 ECN-SAW 06.45, PC1930 SAW-ECN 07.15, PC1931 ECN-SAW 07.45, TK960 İST-ECN 08.10, TK 961 ECN-İST 09.00, TK7744 SAW-ECN 09.05,TK 7745 ECN-SAW 09.45, PC1952 DIY-ECN 09.25, PC1953 ECN-DIY 09.55, TK976 İST-ECN 11.30, TK977 ECN-İST 12.20, TK0968-0969 ECN-İST 15.20, TK0962/0963 ECN-İST 19.55.”

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda operasyonların dün gece 00.00'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

