2 can kaybı oldu

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan 65 kişiden 50’sinin Coronavirüse yakalandığı, hastalardan 2’sinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diyalog’a açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşam evinde kalanlardan 50’nin Covid-19’a yakalandığını, hastalardan ikisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Pilli, yaşam evinde durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin sorumlu doktoru Şebnem Benar ise vakalar görülür görülmez hastaları izole ettiklerini söyledi. Benar, hastalardan 72 yaşında olan şahsın iki gün önce hayatını kaybettiğini ifade ederken, KOAH ve damar tıkanıklığı sorunları olduğunu da açıkladı. Benar 88 yaşındaki bir hastanın ise dün hayatını kaybettiğini söyledi. Benar, 88 yaşındaki hastanın da kalp yetmezliği sorunu olduğunu ifade etti.

Benar, 50 hastanın yaş aralığının 105 ile 36 olduğunu açıkladı. Benar, “Tüm hastaların durumu iyi, bu nedenle hastaneye yatış olmadı” dedi.

Doktor Benar, yaşam evinde ilaç ve ısınma sorunu olmadığını da sözlerine ekledi.