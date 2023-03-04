Yüzde 70 iptal var

Serdar ŞENGÜL

Türkiye’de yaşanan felaketin ardından Kıbrıs’ta da deprem olacağına dair söylemler turizmi olumsuz etkiledi. Ekonominin lokomotifi olan turizmde yüzde 70 oranında rezervasyonlar iptal edildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamalarda bulunan Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç deprem sonrasında pek çok rezervasyon ve planlamanın iptal edildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, iptal edilen rezervasyonlarının oranının yüzde 70’leri bulduğunu açıkladı.



Deprem sonrası panik oluştu

Aktunç, deprem sonrasında pek çok rezervasyon ve planlamanın iptal edildiğini söyledi. Aktunç şunları söyledi:

“Öncelikle meydana gelen bu deprem İnsan Psikolojisini derinden etkileyen bir durumdur. Hal böyle olunca turizm ile ilgili yapılan pek çok planlama ve rezervasyon iptal edildi. Örnek vermem gerekirse pek çok insan bir yıl çalışıp tatil için planlıyor, pek çok insan yakınlarını kaybetti ve yapmış oldukları bütün planlar değişikliğe uğradı. Ülkemizde ister istemez bu deprem sonrasında Turizmde de olumsuz etkiler olacak. Ancak Bakanlık olarak bizler şu an uçak biletlerinin aşağılara çekilmesi konusunda büyük bir uğraş veriyoruz. Bu bağlamda ülkemiz turizminin olumsuz yönde etkileneceğini zannetmiyorum. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Bakanımız Fikri Ataoğlu ile Türk Hava Yolları yetkilileri ile faydalı görüşmeler yaptık. Rahatlıkla söyleyebilirim ki yeni havalimanımızın açılmasıyla birlikte uçak bilet fiyatları aşağı çekilecek ve turizmin olumlu yönde gelişimini de hep birlikte göreceğiz.”

Söylentiler turizmi olumsuz etkiliyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da özellikle son günlerde basına yansıyan Kıbrıs’ta deprem olacak haberlerinin turizmi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Tolun “Basında pek çok TV yayınlarına konuk alan ve Japon bilim insanı olarak yayınlara çıkan bazı bilir kişiler özellikle açıklamalarında Kuzey Kıbrıs’ı işaret etti ve bunun yankıları da ne yazık ki ülkemize olumsuz yansıdı. Turizmi baltalayacak bu tarz açıklamaları tasvip etmiyorum. Öncelikle KKTC’de bulunan fay hatları yarı ölü ve ölü fay hatlarıdır. Yalnızca adamızın güneyinde Limasol’da ki fayın aktif olduğu söyleniyor ki ülkemizi de olumsuz etkileyecek bir düzeyde olacağını da sanmıyorum ”dedi.

“Özellikle Kıbrıs odaklı yapılan deprem açıklamalarının tamamen KKTC turizmi ve eğitim hayatına yapılan bir darbe olarak nitelendiriyorum” diyen Tolun, “Yaptığım araştırmalar sonucunda yapılan rezervasyonların yüzde 70’inin iptal edildiği öğrendim. Bunun üstüne birde uçak bilet fiyatlarının yüksekliği de olumsuzluğu çekilmez hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Emekli İngilizlerin yedinci Güney Kıbrıs

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın ise emekli olan İngilizlerin yerleşmek için tercih ettiği ülkeler arasında 7’nci sırada olduğu bildirildi. Haravgi gazetesi, İngiltere’de faaliyet gösteren “ReAssure” adlı şirketin konaklama maliyeti, taşımacılık ücretleri ve hayat kalitesi kriterleri göz önünde bulundurularak emekli hayatını geçirmek için en iyi 10 ülkeye dair araştırmasına göre, en fazla tercih edilen ülkenin Yunanistan olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın da düşük maliyetli ve kalitesi yüksek hayat beklentisiyle 7’nci sırayı aldığı ifade edildi.