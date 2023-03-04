‘Kaçış fırsatı dahi olmuyor’

Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde bulunan sosyal konutların deprem testi sonuçları belli oldu. Deprem yönetmeliğine göre; test sonucu en kötü sınır olan göçme çıktı. Göçme sınıfının deprem sırasında kullanıcıya kaçış için zaman tanımadığı bildirildi.

Mimar Onur Olguner, test sonucunun vahim olduğunu belirterek, “Ya yenileyin ya kentsel dönüşüm yasasını geçirin ya da gelin anahtarı vereyim, çözene kadar ücretsiz ailenizle bizim evlerimizde kalın” çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından test sonucunu duyuran Olguner’in paylaşımı şu şekilde:

“Evimin olduğu Taşkınköy Devlet Sosyal Konut Apartmanı binamızın deprem testi sonucu 2007 Deprem Yönetmeliği’ne göre en kötü sınıf olan göçme çıktı.

Konutlarda ve işletmelerde azami can güvenliği kısmı aranıyor, göçme ise sınıfı kullanıcıya kaçış için zaman tanımıyor.

Benim kaldığım apartman binasının kolonlarında hiçbir çatlağı yok, hatta sosyal konut apartmanlarının en iyi görünenlerinden birisi diyebilirim.

Dışından baksanız bu bina kaya gibidir diyebilirsiniz.

Ama testini yaptığımızda binanın sınıfı göçme çıktı.

“Bizim binalarımızın çoğu sağlamdır” gibi açıklamalar yapan siyasilere güvenmeyiniz.

Bunun yerine inşaat mühendislerine güveniniz ve eğer binanız 99 öncesi ise test yaptırınız.

Cumhuriyet Meclisindeki tüm vekillere ve hükümete çağrımdır:

Bu ülkede onlarca, yüzlerce sosyal konut var! Mecliste oynadığınız tiyatroları artık bir tarafa bırakın. Bizi şu anda ne devletin ismi, ne de sizin laf dalaşlarınız ilgilendirmiyor!

Biz sizden bu konuyu olağanüstü öneme taşımanızı, her gün aralıksız bu konuyu görüşerek sorunu çözmenizi bekliyoruz.

Ya yenileyin ya kentsel dönüşüm yasasını geçirin ya da gelin anahtarı vereyim, çözene kadar ücretsiz ailenizle bizim evlerimizde siz kalın!”