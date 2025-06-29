Hızlı müdahale edildi

Lefke’de Aşıklar Tepesi olarak bilinen yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangı kısa sürede söndürüldü.

Elde edilen bilgilere göre; Aşıklar Tepesi olarak bilinen yerde kuru otların tutuşması sonucu saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gemikonağına ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ani ve seri olarak müdahale ederek ağaçlara sıçramasını engelledi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Vadili ve Göçmenköy’de yangın…

Maddi hasar oluştu

Öte yandan Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyü ve Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde önceki çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Vadili’de bir kuaför salonunun malzeme odasında, saç açıcı olarak kullanılan ürünün muhtemelen kimyasal reaksiyona uğrayıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; malzeme dolabı, çok sayıda saç boyası ve benzer ürünler, havlular, makyaj takım çantası ve içerisindeki malzemeler, saç kaynak makinesi, klima iç ünitesi ve ahşap ara kapı yandı. Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise kuaför salonunun duvarları islendi.

Göçmenköy’de ise Yarem Mihver'e ait arızalı ve park halinde bulunan ED 445 plakalı araçta, makinist tarafından çalıştırıldığı sırada, muhtemelen makine bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın makine bölümü, ön kaputu, tamponu ve çamurlukları yandı, çıkan ısıdan ön camı da çatladı.

