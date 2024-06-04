200 bin yapı çok riskli

Küçükçekmece’de önceki gün çöken bina, İstanbul’daki yapı stokunu bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki 35 bin yapıyı inceledi. Bu yapılardan bin 556’sının yüksek riskli ve çok riskli olduğu belirlendi. Olduğu yerde çökme tehlikesi bulunan 178 bina yıkılırken, 96 binada resmi süreç başlatıldı. İBB geri kalan bina için de sahipleri ile ilçe belediyelerini bilgilendirdi. İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir bina dün sabah saatlerinde çöktü.

Yıkılan binada bir kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece’de olduğu yerde çöken bina, megakentteki yapı stokunu bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki riskli yapıları belirlemek amacıyla ücretsiz hızlı tarama testi yapıyor.

Bu test için bugüne kadar 160 bin yapı için başvuru yapıldı.

İBB ekipleri bu başvurulardan 35 binini inceledi. Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A, B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorilerinde sınıflandırıldı.

Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50’si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı. Analiz sonuçlarına göre bin 556 bina ise A, B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorisinde dahi yer alamadı.

Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. Bin 443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi. İşlem başlayan bu binalar da yıkıldığında 2 bin 907 bağımsız birim yıkılmış olacak.

Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak.

İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisi’nin kararı ile aylık 7 bin TL kira desteğinde bulunuyor.

Çoğu 2000 yılı öncesine ait

İstanbul’da yaklaşık 1,2 milyon yapı bulunduğunu kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, bu yapıların 800 bininin 2000 yılı öncesine ait olduğunu belirtti.

Hasar tahmin tespitine göre olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale geleceğini öngördüklerini aktaran Akgün, “Bu binalarda 1,3 milyon hane bulunuyor. Deprem riski binalar özellikle Marmara kıyısındaki batı ilçelerinde yoğunlaşıyor” dedi.



Kayıp liseli ölü bulundu

İzmir Buca'da 2 günden beri haber alınamayan 16 yaşındaki denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak yakınları tarafından evlerine 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında ölü bulundu. Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak’ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı. Dün de aramalara devam eden yakınları, Hasan Hüseyin Kaynak’ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz bulduHasan Hüseyin Kaynak’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak’a yakınları müdahale etti. Polis, Hasan Hüseyin Kaynak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.