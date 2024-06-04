Acenteler seferber

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ülke turizmini Türkiye’de tanıtma amacıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile işbirliğine devam ediyor.

Açıklamaya göre, bu çerçevede dün KKTC’ye gelen 45 kişilik TÜRSAB Kayseri heyeti 5 Haziran Çarşamba gününe kadar KKTC’de ağırlanacak. TÜRSAB heyetinde acente temsilcilerinin yanı sıra, İl Turizm Müdürü ile medya mensupları da yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın doğasının ve plajlarının yanında tarihi güzellikleri, dalış, yürüyüş, gastronomi, inanç ve Maraş gibi hüzün turizmi yapılabilecek çeşitli zenginlikleri Kayseri ve bölgesinden gelen seyahat acenteleri temsilcilerine tanıtılıyor.

Ülkenin gezilmesinin yanı sıra bugün Lefkoşa’daki Grand Pasha Otel’de Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve KITSAB yetkilileri ile Kayseri’den gelen heyetle workshop yapıldı. Heyete, Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından KKTC'yle ilgili bilgiler verilen sunum gerçekleştirildi.

Sunum öncesinde konuşmalar yapıldı. İlk sözü KITSAB Başkanı Orhan Tolun aldı.

Kıbrıs’ta 12 aya yayılan turizm yapılabileceğini söyleyen Tolun, her iki ülkede de Türk Lirası kullanıldığını, ayni dil, ayni din, çok benzer kültürel özellikler taşıyan insanların var olduğunu dile getirdi.

TÜRSAB Kayseri Bölge Başkanı Ali Emre Mart da, daha önce benzer bir etkinliğin Kayseri’de düzenlendiğini anımsatarak, karşılıklı güzel işlere imza atıldığını kaydetti. Mart konuşmasında “KKTC pazarını çok önemsiyoruz. Heyetimizde, İl Turizm Müdürümüz, otel yöneticilerimiz, gazetecilerimiz var” diye konuştu.

Kayseri İl Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise daha önce KKTC heyetinin Kayseri’yi gezip gördüğünü, şimdi de Kayserili turizmcilerin Kıbrıs’ın güzelliklerini gezip göreceğini belirterek, bu güzelliklerin aktarılacağını dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında karşılıklı hediye takdimleri yapıldı ve workshop, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımının yapıldığı sunum ile devam etti.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 10:13