Sendikalar öfkeli

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetle vardıkları uzlaşmayla belirlenen asgari ücretin 124 TL geri çekilmesine tepki gösterdi.

Asgari ücret masasında yüzde 23,50 oranındaki artışa ilişkin hükümetle vardıkları uzlaşmaya rağmen, son toplantıda bu anlaşmanın neden bozulduğunu sorguladıklarını belirten Serdaroğlu, “Hem işverenler hem de hükümet bu kararla itibar kaybına uğradı” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretlinin ‘sizin derdiniz 124 TL miydi?’ diyerek verilen bu karara tepki gösterdiğini kaydetti.

Söz konusu kararın neden çıktığına ilişkin kimse bir açıklama yapmadığını belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti.

“Hür-İş Federasyonu olarak bizler, yaklaşık iki hafta önce asgari ücrette yüzde 23,50 olarak belirlenen orana sadık kalmamıza rağmen hükümet son toplantıda bu anlaşmayı bozup daha altında bir rakama işverenlere anlaştı. Üstelik kimsenin ölmeyeceği kimsenin de zengin olmayacağı bir oranda asgari ücreti düşürdü. Asgari ücretli ‘sizin derdiniz 124 TL miydi?’ diyerek verilen bu karara tepki gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı: Asgari ücretlilerle alay edildi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), asgari ücretin hükümet ve işveren temsilcilerinin oyları ile 124 TL düşürülmesine tepki göstererek, asgari ücretlilerle alay edildiğini savundu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı açıklamada, ülkede her gün yapılan zamlarla halkın ve özellikle asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü ve asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

