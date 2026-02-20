Hazırlıklar ele alındı

Cumhurbaşkanlığı’nda 17 Mart’taki fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili belediyelerin katılımıyla ikinci kez toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili Orman Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, belediye görevlileri ile Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası üyeleri ile ikinci kez bir araya geldi.

Toplantıda, fidan dikimi ve sulama imkanlarının sağlanması konusunda belediyelerle yapılacak işbirliği çalışmaları ele alındı.

Toplantıya; Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz’ın yanı sıra Belediyeler Birliği, Toplumsal Araştırma Enstitüsü, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi, İskele Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden temsilciler katıldı.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ile Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masasından bazı üyeler hazır bulundu.

