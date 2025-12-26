Soruşturma derinleşti

Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası soruşturmasında pilotların kazadan önceki süreci de mercek altına alındı. Ayrıca Esenboğa Havalimanı'ndaki kamera kayıtlarına el konuldu. Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Uçağın düştüğü bölge güvenlik çemberine ve koruma altına alındı. Kazanın en kritik delili sayılan karakutu başta olmak üzere tüm enkaz parçaları muhafaza altına alınırken kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılıyor.

Cenazelerin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.

Kaza öncesi de mercek altında

Soruşturmada pilotların kazadan önceki süreci de mercek altına alındı.

Mürettebatın uyku düzenlerinden yedikleri yemeklere, alkol veya ilaç kullanımından psikolojik durumlarına kadar her ayrıntı titizlikle araştırılıyor.

Savcılık, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi.

Uçağın son bakımlarını gerçekleştiren personelin sorumluluğu ve olası kusurları da mercek altına alındı.

Kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları da dosya kapsamına dahil edildi.

Ayrıca bakım faaliyetleri sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının tespiti için teknik incelemelerin dosyaya ekleneceği öğrenildi.

Ayrıntılı rapor hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da kazaya ilişkin açıklama var.

Açıklamada, "Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." denildi.

Heyet geldi

Libya Ulaştırma Bakanlığı da soruşturmadaki son gelişmeleri takip etmek üzere Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet yolladı.

Heyetin elde ettiği ayrıntılı raporu ilgili Libya makamlarına sunacağı aktarıldı.

