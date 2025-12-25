İnceleme başlatıldı

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, önceki akşam Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Haymana ilçesi yakınlarında dağlık araziye düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı Ali Muhammed Al Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı dahil 5 asker ile toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın ses kayıt cihazı ve karakutusu bulundu. İlk incelemelere göre pilot kalkıştan 14 dakika sonra acil durum anonsu yaparak elektrik arızası bildirdi. Uçak geri dönüşe geçti ancak Esenboğa Havalimanı’na ulaşamadan düştü.

Libyalı ve Türk yetkililerin incelemelerinin ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kimliklendirme için yakınlardan DNA örnekleri alınacak ve işlemler tamamlandıktan sonra cenazeler yakınlarına teslim edilecek.

Hayatını kaybedenler, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.

Havada neler yaşandı?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçakta yaşanan süreci detaylandırdı:

-20:17’de uçak Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı.

-20:25’te 34.000 feet irtifaya tırmandı ve seyrine izin verildi.

-20:31’de 32.000 feet irtifadayken pilot PAN-PAN acil durumu deklare ederek genel elektrik arızası bildirdi ve Ankara’ya geri dönmek istedi.

- 20:32-20:35 arasında pilot, Hava Trafik Kontrol ile irtibatını sürdürdü ve radar üzerinden yönlendirme aldı. 7700 acil durum kodu aktifleştirildi.

-20:36’dan itibaren iletişim güçleşti, radar bilgilerinde kısmi kayıplar başladı.

-20:38’de radar uçağı tamamen kaybetti, çağrılara cevap alınamadı. Hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

Uçağın karakutusu bulundu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enkaz alanında yapılan inceleme sonucunda uçağın ses kayıt cihazı (CVR) ve uçuş veri kayıt cihazının (FDR) bulunduğunu açıkladı.

Uraloğlu, ön rapor çalışmalarının başlatıldığını belirterek, ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için bu kayıtların tarafsız bir ülkede inceleneceğini söyledi. Yapılacak incelemenin sonuçlarının şeffaf şekilde hem kamuoyuyla hem de dünya ile paylaşılacağını kaydetti.

Uçakta kimler vardı?

Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve üç mürettebat bulunuyordu.

Soruşturma başlatıldı

Uçak kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

