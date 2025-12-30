Üzücü haber

Yalova’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis ile bir bekçi yaralandı. Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir adrese yapılan operasyon sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DAEŞ tarafından hücre evi olarak kullanıldığı tespit edilen adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı.

Çatışmanın büyümesiyle bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sivillerin giriş ve çıkışı yasaklanırken, tedbir amaçlı olarak bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi uygulandı, çevredeki bazı okullarda eğitime ara verildi.

Şehitlerin isimleri açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’in şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 6 teröristin ölü ele geçirildiğini ve bu kişilerin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Operasyonun saat 02.00’de başladığı ve sabah saat 09.40 sıralarında tamamlandığı belirtildi. Adreste bulunan 5 kadın ile 6 çocuğun ise sağ olarak tahliye edildiği açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Çatışmanın ardından yaralı polisleri ziyaret etmek ve destek vermek amacıyla çok sayıda vatandaş hastane önünde toplandı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Şehit olan polis memurlarının cenazelerinin yapılacak törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, yetkililer terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Erdoğan, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC acıya ortak oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yalova’da DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında yaşanan terör saldırısında 3 polisin şehit olması, 8 polis ve bir bekçinin yaralanması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, şehitlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, dernek ve birçok kurum da Yalova’da DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında yaşanan terör saldırısında 3 polisin şehit olması, 8 polis ve bir bekçinin yaralanması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025, 10:10