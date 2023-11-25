64 il için uyarı verildi

Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım ayında kar yağarken, Valilik ve AKOM'dan İstanbullular için yeni uyarı geldi. Megakentte yağışların cumartesi günü saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da cumartesi saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı. Pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak yarından itibaren mevsim normalleri altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için 64 ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Yağışların bu gece saat 22.00 ile yarın saat 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00, yarın 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.