Hizmet kapasitesi arttı

Arzu KÖPRÜLÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne hibe edilen 3 araç, basın ve bilgisayar ekipmanlarının teslim töreni yapıldı.

Meclis Bahçesi’nde dün saat 10.00’da gerçekleştirilen törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri elçilik çalışanları ve meclis personeli katıldı.

Törende ilk olarak konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, demokrasi için yasama yürütme ve yargının birbirinden ayrı olmasının ne kadar kıymetli olduğunu herkesin bildiğini belirterek, KKTC’nin bu noktada demokrasi standartlarında dünyanın pek çok devletinin önünde olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, bu durumu güçlendirmek için yasama organının kurumsal kapasitesini arttırmak gerektiğini, Kalkınma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Meclis Başkanı Töre’nin girişimleri sonucunda, önceki TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve sonrasında Numan Kurtulmuş’un ve eski ve yeni TC Cumhurbaşkanı Yardımcılarının işbirliğiyle adım attıklarını anlattı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, bu imkanlarla Meclis’in daha güçlü hale geldiğini ifade ederek “inşallah 2024yılı içinde de yeni Meclis binamıza taşınmış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından TC Lefkoşa Büyükelçisi araçların anahtarlarını ve ekipmanları Meclis Başkanı Töre’ye takdim etti.