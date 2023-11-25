İyileştirme yapılmalı

Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Ahmet Beşerler, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen, Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşmelerine katıldı.

Bütçe görüşmesinde ülke güvenliği, polisin güçlendirilmesi, reçete ve diğer soruşturmalar, trafik kazaları gibi birçok konu konuşuldu.

Beşerler, polisin yüzde 70’lik kadroyla çalıştığını, bundan doğan açık için görevlendirme yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Polisin araç kadrosunun iyileştirilmesi gerektiğini belirten Beşerler, teşkilatın araçlarının yüzde 82’sinin 10 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Beşerler, polis bütçesinin son yıllarda hazırlanan en gerçekçi bütçe olduğunu söyleyerek, Maliye Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti

Beşerler, polis kadrosunun 2 bin 718, mevcudun 2 bin 28, münhallerin 690, itfaiye kadrolarının 282, mevcudun 248, münhalin 34, sivil hizmet görevlerinde kadro sayısının 468, mevcudun 290, münhalin 178 olduğunu kaydetti.

2009’dan 2023 yılına kadar 15 yıllık sürede polis teşkilatına itfaiyeci ve polis olarak istihdam sayısının 928 olduğunu belirten Beşerler, aynı dönemde 862 kişinin emekliye ayrıldığını söyledi.

Beşerler, 15 yılda polis teşkilatının artan polis ve itfaiyeci sayısının 66 kişi olduğunu belirtti.

Yeni ehliyet alanlar daha çok kaza yapıyor

Trafik konusunda da konuşan Beşerler, trafik kazalarında en büyük payın bir ya da iki yıllık ehliyet sahibi gençlere ait olduğuna işaret ederek, “Şoför okullarında alınan eğitimle iyi şoför olunmuyor. Şoför okullarındaki eğitim şeklinin değiştirilmesi gerek. Ülkedeki trafiği iyi bir noktaya getirmek istiyorsak bu konuya el atmalıyız” dedi.

Beşerler, özellikle son dönemde alkollü sürücü sayısındaki artışa dikkat çekti.

Bin 212 kişi deport edildi

Deportlarla ilgili soruları da yanıtlayan Beşerler, 15 Kasım itibarıyla ülkeden deport edilen kişi sayısının bin 212 olduğunu söyledi.

Yıldız Öğrenci Yurdu…

Yıldız Öğrenci Yurdu konusunda da konuşan Beşerler, kadın ve çocuk mültecilerin daha iyi bir ortamda olması için buranın kullandığını, maliyetlerin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

Beşerler, eski Meriç Karakolu’nun iyileştirilmesi, diğer karakollarda tutulması sıkıntılı olan kişilerin buraya sevk edilebilmesi için 20 milyonluk proje hazırlandığını ifade etti.

Polisin araçlarının yüzde 82’si 10 yaşından büyük

Polisin araç kadrosunun iyileştirilmesi gerektiğini belirten Beşerler, 10 yaşın bir aracın kullanımında sınır kabul edildiğini ancak polisin araçlarının yüzde 82’inin 10 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

17 doktor, 47 eczacı

Reçete soruşturmasına değinen Beşerler, konunun eylül ayında Çalışma Bakanlığı tarafından polisin gündemine getirildiğini ve soruşturmanın başladığını anımsattı.

Beşerler, bu sürede 17 doktor, 47 eczacı, 3 eczane çalışanı, bir polis memuru ve 5 sivilin tutuklandığını söyleyerek, “Sanıktan delile değil, delilden sanığa gittik. 73 kişi aleyhine emare elde ettik, soruşturmayı başlattık.

Mahkum olana kadar elbette herkes suçsuzdur ama delil ışığında gereğini yapmak da polisin görevidir. Elimizde emare olduğu sürece soruşturmayı sürdüreceğiz. Ekip 10 kişiydi. 20 kişiye çıkardık. Öngörü, bu soruşturmayı ocak ayının sonuna kadar tamamlamaktır. Dosyaları Hukuk Dairesi’ne göndereceğiz. Sonrası zaten bizim işimiz değil” dedi.

Polis yüzde 70'lik kadroyla çalışıyor

Polisin yüzde 70’lik kadroyla çalıştığını, bundan doğan açık için görevlendirme yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Beşerler, yüzde 25 ek mesai kotasının polisi sıkıntıya düşürdüğünü ifade etti “bu konu kanayan yaramız” dedi.

Son yıllarda polise istihdam konusunda hükümetlerin yaklaşımlarını iyileştirdiğini ifade eden Beşerler, ilgili yasa önerisinin yürürlüğe girmesiyle 2024’te polis alabilecek kapasiteleri olduğunu ifade etti.

Bir soru üzerine Beşerler, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve emekli cumhurbaşkanlarıyla başbakanların yanında 77 polisin yakın koruma olarak görev yaptığını da söyledi.

Motosikletli polis takımı…

2024’te motosikletli polis takımı oluşturma için projeleri olduğunu kaydeden Beşerler, pilot bölgenin Girne olacağını ifade etti.

Kıb-Tek ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede yürütülen bir soruşturma olduğunu, bunun Sayıştay raporuyla ilgili olduğunu belirten Beşerler, "jet dosyasıyla" ilgili soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu, bununla ilgili birden fazla dosya olduğunu, bunların yakın zamanda Savcılığa iletileceğini kaydetti.

Beşerler’in konuşmasından sonra Polis Genel Müdürlüğü’nün 3 milyar 979 milyon 154 bin TL’lik bütçesi onaylandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:47