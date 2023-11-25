Çözüm önerdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz köylerinin gereken hizmeti alamadığını söyledi.

İskele-Karpaz’ı doğru çözümler bulmak adına üç merkeze ayırmak gerektiğine dikkat çeken Hamzaoğulları, bölgenin; Orta Karpaz, Karpaz ve İskele Merkez olarak üç kısma ayrılarak doğru çözümler üretilebileceğini belirtti. Karpaz köylerinin belediyeden doğru hizmet alamadığını da savunan Hamzaoğulları, yaşanan sıkıntılardan söz etti. TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, iktidara gelmeleri durumunda yaşanan sorunları çözeceklerini ifade etti.

Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenciler sorununa da değinen Hamzaoğulları, “700 kişilik Bekirpaşa Lisesi’nde 300 öğrencinin ana dili Türkçe değildir” dedi.

Bazı sınıflarda 14 öğrencinin Türkçe bilmediğini, 9 çocuğun Türkçe bildiğini vurgulayan Hamzaoğulları, “Bu 14 öğrencinin içerisinde ne az 3 dil farklılık var. Öğretmen nasıl ders verecek? Bu çocuklar için hazırlık sınıfları olması lazım. Eğitim Bakanlığı zamanında hazırlık yapması gerekirdi. Bakanlığın bu konuyla alakalı hiçbir çalışması olmadı” ifadelerini kullandı.

Biray Hamzaoğulları, “Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği başkanlığı yaparken, peyzaj çalışmalarını ihmal etmemiştim. Damlama sistemi de kurarak çiçekler ve ağaçlar ekmiştik. O ağaçlar şimdi büyüdü ve gölgesinde çocuklar oturuyor. Sonuç olarak yapılan güzel işlere, insanlar zarar vermez. Devamlılığına onay verirler. Güzel şeyler yapabilmek için büyük düşünmek lazım” diye konuştu.

“UBP’nin kendi iradesi bile yok”

UBP-DP-YDP hükümetinin atama hükümet olduğunu da savunan Hamzaoğulları, “Hükümet atamadır. UBP kurultayında sonuncu gelen kişinin başbakanlığında hükümet idare ediliyor. UBP’nin kendi iradesi bile yok” dedi.

Asgari ücretin altında maaş alan sosyal sigorta emeklileriyle ilgili de konuşan Hamzaoğulları, maaşlarda dengesizlik olduğunu belirtti. Gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Hamzaoğulları, “İktidara gelirsek tüm bu sorunları düzeltebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

