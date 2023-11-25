Satışa hazırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldıği ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenlediği baskın sonucu, ayrı ayrı paketlenmiş satışa hazır 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, mesele ile ilgili Chijoke İkechukwu Aliakoo ve Mmsoma Bright Sunday isimli iki kişiyi tutukladı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 23 Kasım saat 21.00’da, mahkeme huzurunda bulunan zanlıların evlerinde uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları yönünde bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi.

Zanlıların, ev içerisinde tespit edildiğini ve huzurlarında arama yapıldığını bildiren polis, salonda, sehpa üzerinde, ayrı ayrı27 küçük poşete paketlenmiş, satışa hazır halde, 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güzelyurt’ta uyuşturucu hap ele geçirildi

Öte yandan Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından önceki gün saat 18.00 sıralarında O.D.’nin (E-31) aracında ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 50 adet hap, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklanırken, soruşturma başlatıldığı açıklandı.