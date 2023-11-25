Soygun filmlerini aratmadılar

Yaşları 19 ile 23 arasında değişen 3 Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs’ta filmleri aratmayacak bir soyguna imza attı. Ali Davulcular (21), Süleyman Keteni (23) ve Akın Sergis(19) isimli zanlılar, dün saat 04.00 raddelerinde pic-up türü büyük araçla Limasol’da faaliyete gösteren motosiklet satış mağazasına daldı.

Mağazanın ön vitrin camını aşağı indiren 3 genç, 40 bin Euro değerinde 2 adet KTM 450 marka kros motosikleti pic-up’ın arkasına atıp, kaçtı. Olayın ardından mağaza sahibi Jakou Lambrou, ilk iş güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde aracın plakası görülmezken, Lambrou soygun anına ait video görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımı gören ve soyguncuları tanıyan bir şahıs, sosyal medyadan Lambrou’ya ulaşarak, faillerin Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi.

Lambrou bunun üzerine yanına görüntüleri alarak, kuzeye geldi ve polise şikayette bulundu. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatırken, ilk etapta Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis’i, daha sonra suçla bağlantısı olduğu belirlenen İrfan Davulcular ile Ayşe Batak’ı tutukladı.

Duruşmada olgular aktarıldı

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, olayın 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Limasol’da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlıların plakası meçhul pic-up araç ile Jakou Lambrou’nun işletmeciliğini yaptığı Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına vurup, kırdıktan sonra, toplam değerleri 40 bin Euro olan 2 adet motosikleti çaldıklarını ve Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, Jakou Lambrou’nun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle birlikte Kuzey Kıbrıs’a gelerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, yapılan şikayetin ardından ilk etapta 3 zanlının yakalandığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu İrfan Davulcular ile Ayşe Batak’ın da suçla bağlantısı olduğunu tespit ederek, tutukladıklarını söyledi. Polis, ayrıca giriş-çıkış kayıtlarını incelediklerini, Akın Sergis’in olaydan bir buçuk saat sonra Beyarmudu Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:43