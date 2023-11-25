Cezaevine gönderildiler

Pakistan uyruklu Muzamil Khan ile Nijeryalı Jeffrey Alashi’yi kişi başı 120 Euro’ya kaçak yollardan Güney Kıbrıs’ götürmeye çalışan Sıkandar Zaman’ın ülkede öğrenci izni ile kaldığı açıklandı. Alashi’nin 2 bin 3 gün KKTC’de kaçak yaşadığı, Muzamil Khan’ın ise 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiği ancak işlem yapmadığı belirtildi.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlı Sıkandar Zaman’ın Muzamil Khan ile Jeffrey Alashi ile onları kişi başı 120 euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi.

Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde Zaman’ın Khan ile Alashi’yi aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlılardan Khan’ın gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirti.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığını belirtti. Polis, DATA incelemesinin uzun sürebileceğini söyledi.

Polis, Zaman’ın eğitim merkezinde kursiyer öğrenci olduğunu, Jeffrey Alashi’nin 2 bin 3 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu, zanlı Muzamil Khan’ın ise 9 Kasım 2023 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiğini ancak herhangi bir okula kayıt yaptırmadığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, Zaman’ın insan tacirliği, Khan ile Alashi’nin ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:41