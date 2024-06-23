Üzen görüntüler

Abdullah SUİÇMEZ

İngiliz döneminden kalma mahkeme binalarının ve Posta İdaresinin de bulunduğu tarihi Sarayönü Meydanı ilgisizlik ve ihmalin kurbanı oldu. Her gün yüzlerce turistin de ziyaret ettiği bölgede yıkık dökük çiçek kasaları, çöp atıkları, dökülen duvar taşları ve eskimiş, çürümüş şemsiyeler dikkat çekiyor.

Lefkoşa’nın tarihi dokusunu yansıtan, Venedikliler tarafından 1550’de yapılan Dikilitaş’ın ve Venedikliler tarafından İngiliz döneminden kalma mahkeme binalarının bulunduğu Sarayönü Meydanı, özellikle hafta sonları turist gruplarının ilgi gösterdiği yerlerine başında geliyor. Ancak çevre kirliliği ve bakımsızlık utandıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hem gece hem de gündüz saatlerinde meydanda bulunan banklarda uyuyan kişilere rastlanırken, çöpler, ağaç diplerine bırakılan atıklar kötü bir manzara yaratıyor.

Eskiyen ve kırık saksılar, kurumuş temizlenmesi gereken otlar meydana bakım yapılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Daha önce çevresi yeşillik olan Dikilitaş da ilgi bekliyor.

Meydanın çevresinin düzenlenerek, bakım yapılması gerekirken, eski, kirli ve çürümüş şemsiyelerin de kentin güzelliğinin bozulmaması için değiştirilmesi talep ediliyor.

Bölge esnafı bu kadar ihmal karşısında yetkililerin herhangi bir önlem almamasına tepki gösteriyor, hem belediyeyi, hem de Turizm ve Çevre Bakanlığını ağır sözlerle eleştiriyor.

Vatandaşlar “bu tarihi bölgeye sahip çıkacak bir yetkili yok mudur?” diye soruyor.





Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024, 01:19