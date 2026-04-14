‘Suçum yok’ dedi

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yapan Pakistanlı M.M.M., yaşadığı Güney Kıbrıs’a geri dönmek isterken yolu şaşırdı.

Yaya olarak güneye gitmeye çalışan ve cep telefonunda yön bulma uygulaması kullanan zanlı, Google Maps’ın yanlış yönlendirmesiyle askeri yasak bölgeye girdi. Askerler tarafından tespit edilerek, polise teslim edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 3 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, soruşturmayı yapan polis, olguları aktardı.

Polis memuru; 12 Nisan 2026 tarihinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ikamet eden ve söz konusu bölgeye geçiş yapmaya çalışan Pakistan uyruklu zanlının, Haspolat’ta yaya olarak askeri bölge içerisine izinsiz şekilde girerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının kullanımında bulunan cep telefonunun incelendiğini ve “Google Maps” isimli harita uygulamasını takip etmesi sonucu söz konusu askeri yasak bölgeye yanlışlıkla giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının KKTC’ye yasal giriş yaptığını, ülkede turist statüsünde bulunduğunu ve herhangi bir kaçak durumunun söz konusu olmadığını ifade etti. Yürütülen soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, davaları görüşülünceye değin cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak tutulmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 13 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç günü aşmayacak süre ile cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

