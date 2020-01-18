97 yaşında veda etti

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in son günlerde rahatsızlandığı için hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Rahşan Ecevit’in saat 21.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.

Eşi Bülent Ecevit de 5 Kasım 2006 tarihinde hayata veda etmişti.

Rahşan Ecevit kimdir?

Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Robert Koleji'nde okurken tanıştığı Bülent Ecevit ile 1946 yılında evlendi. Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Bülent Ecevit ile birlikte demokratik sol siyasetin önde gelen isimlerindendi.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Akıncı mesaj yayınladı

Bu arada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rahşan Ecevit’in ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyada mesaj yayımlayan Akıncı şunları belirtti: “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in hayat arkadaşı, yoldaşı Rahşan Ecevit’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Tanrıdan rahmet dilerken tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

