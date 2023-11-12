A takımı belli oldu 

CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Özel, 18 kişilik bir gölge kabine oluşturduklarını da açıkladı. Genel Başkan Özgür Özel, yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel, ilk gündemlerinin yerel seçim hazırlıkları olduğunu söyledi.

Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yapısı da değişti.

MYK, 18 kişilik gölge kabine ve idari görevler olarak 24 kişiden oluşuyor.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel seçildi.

Buna göre; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Sayman Özgür Karabat oldu.

İşte diğer MYK üyeleri

Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar

Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Gençlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın

Tarım Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem

Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.