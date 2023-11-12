‘Anavatan sayesinde’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1571 yılından beri Kıbrıs adasında yaşadığını belirtti.

Tatar, anavatan Türkiye sayesinde 1974 yılından beri Kıbrıs’ta huzur, barış ve güvenin sağlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Memur-Sen ev sahipliğinde düzenlenen “Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” isimli panel nedeniyle ülkede bulunan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Talip Geylan’a, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan, Cengiz Kocakaplan, Orhan Kütük, Kazakistan Eğitim, Bilim ve Yükseköğretim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Aygül Mukaşeva, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanvekili Baktıkul Tynybekova, Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkan Yardımcısı Mirza Jaferzade, Kuzey Makedonya Ufuk Derneği Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet eski Bakanı Dr. Elvin Hasan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala, Romanya Türk Tatar Kökenli Öğretmenler Derneği Genel Başkan Vekili Vildan Bormambet eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, çok sayıda üyesi ve farklı ülkelerdeki örgütlerle ilişkisi olan bir sivil toplum kuruluşunu “Kıbrıs Türklüğünün dünü, bugünü ve yarını” isimli panel nedeniyle ülkede görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Birlik ve sendikanın, ideolojik ve milli duruşunun önemli olduğu kadar anlamlı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, düzenlenen panelden dolayı başta Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga olmak üzere tüm katılımcıları ve emeği geçenleri tebrik ederek, yurtdışından gelen misafirlere de “hoş geldiniz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün 1571 yılından beri Kıbrıs adasında yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye sayesinde 1974 yılından beri Kıbrıs’ta huzur, barış ve güvenin sağlandığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde kendisini rahmet, minnet ve özlemle andığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Atatürk’ün yaktığı meşale ile Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İngiliz döneminde Kıbrıs’ta Müslüman azınlık görülen Kıbrıs Türkü örgütsel yapısıyla verdiği mücadelelerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurdu. Atatürk’ün gösterdiği milli yolda yürüdük, örgütsel olarak yapılanmasaydık, esaret altında yaşayıp, asimile olup, yok olurduk” dedi.

Sendikal hayatın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sendikanın çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup, yasal düzenleme önerip, sürecin yönetilmesinde önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.