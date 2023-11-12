Azmi kafayı bozdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Azmi Kadir Özünlü isimli şahıs son 6 günde 2 kadına cinsel saldırıda bulundu. Zanlı, cinsel saldırı suçunun yanı sıra 2 erkek şahsı da darp etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının bir kadının göğsünü ellediği, bir başka kadına sarılmaya çalıştığı açıklandı. Zanlının bir erkek şahsı yaraladığı, bir başka kişiyi de darp ettiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlı Azmi Kadir Özünlü’nün, 3 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa’da, Yaşam Hastanesi önünde, hastaneden çıkan M.A.E isimli kadının göğsüne yaslanarak öpmeye çalıştığını ve cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının, 7 Kasım’da ise üniversite kampüsü içerisinde, yurtlar bölgesinde, kaldırım üzerinde, karşı yönden yaya olarak gelen S.S. isimli genç kadının üzerine koşarak sarılmaya çalıştığını aktardı.

Kadın, erkek herkese saldırdı

Polis, zanlı Azmi Kadir Özünlü’nün, 9 Kasım’da da Ö.Ç. isimli erkek şahsın göğsüne henüz tespit edilemeyen bir cisimle vurarak yaraladığını açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün Topçu Bulvarı üzerinde yaya olarak yürüyen T.F.F isimli erkek şahsa da elleri ve ayakları ile vurarak saldırdığını da ifade etti.

Zanlının, 10 Kasım’da tespit edildiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti.

Olayların meydana geldiği bölgelerde kamera kayıtlarının inceleneceğini, ifadeler alacaklarını kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.