Taraflar memnun

Rum ve Yunan hükümetlerinin 11’er kişilik üyeleri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis başkanlığında 9 – 10 Kasım’da Atina’da bir araya geldi.

Kurulması ve kurumsallaştırılmasına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkan seçilmesinin ardından Atina’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret sırasında karar verilen Rum-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi’nin birincisi “Hükümetler Arası Zirve” adıyla gerçekleştirildi.

Rum ve Yunan tarafları arasındaki ilişkiler yelpazesinin tamamının, özellikle de ortak ekip gerektiren meselelerin masaya yatırıldığı toplantıda muadil bakanlıkların ikili görüşmeleri ve genel kurul şeklinde gerçekleşen toplantıda teknik bilgi alış verişi, siyasi eşgüdüm ve ortak meydan okumalara karşı ortak strateji belirlenmesi yönünde karar alındı. Özellikle de EuroAsia projesine özel önem verildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis hükümetler arası zirvesinin kurumsallaştırılmasının, Rum ve Yunan hükümet çalışmalarının tamamının eşgüdüm kabiliyetlerinin özlü şekilde yükselmesine damgasını vurduğuna işaret etti. Birinci zirvenin dün itibarıyla “tarihe geçtiğini” söyleyen Hristodulidis “bir ülkenin uzmanlığı ötekine belirleyici şekilde yardımcı olabileceğini" belirtti.

Hristodulidis “çok önemli” diye nitelediği toplantıda, yapılacak eylemlerin planlandığını, kararlaştırılanların uygulanmasını takip mekanizmalarının da belirlendiğini açıkladı. Ele alınan konuları anlatırken, büyük ölçüde Orta Doğu krizi üzerinde durduklarını söyledi. Doğu Akdeniz’deki genel istikrarsızlık ortamının ve bu gelişmelerin Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı doğrudan etkilediğini anlatan Hristodulidis “ülkelerimiz sorunun değil, ancak çözümün tarafı olabilir” ifadesini kullandı, Yunanistan’ın da katkı koyacağı Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru inisiyatifine atıf yaptı.

Bağlar güçlendi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, iki taraf arasındaki mükemmel bağları güçlendirdiğini ve bütün alanlarda koordinasyonu ileri götürdüğünü söylediği zirve toplantısından memnuniyet belirtti. Kıbrıs sorununa özel atıfta bulunarak, Rum ve Yunan hükümetlerinin Kıbrıs sorununda birlikte ilerleyişlerinin, çözümün istikrarlı ulusal öncelik olduğu kaydedilen Ortak Açıklamada da ortaya konulduğuna işret etti.

Kıbrıs müzakerelerinin BM çerçevesinde yeniden başlamasını hedeflediklerini, fiili durum devam ettikçe gerilimin de artacağını savunan Miçotakis “İki devlet tezi bizim açımızdan kabul edilemezdir. Yunanistan, Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bütün maharetleri engelleyecek çabalara eşlik etmeyi sürdürecek” dedi. Miçotakis “müzakerelerin yeniden başlamasında Avrupa Konseyi 30 Haziran kararları temelinde AB’nin de rol alması gerektiğini” savundu. Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, Türk-Yunan ilişkilerini iyileştirme çabalarının Kıbrıs sorununun da menfaatine olacağı ortak inancına sahip olduğunu sözlerine ekledi.