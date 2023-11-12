Erdoğan, Sisi ile  Riyad’da görüştü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, İslam ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da düzenlenen ortak zirveye katıldı. Zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından zirve başladı. Zirvede İsrail-Gazze hattında yaşanan son gelişmelerle ilgili atılacak somut adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlatarak Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin ardından "TRK" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Birçok liderle görüştü

Erdoğan, Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.

Zirvenin yapıldığı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir araya geldi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 04:44