Vazgeçilmez kalite

Ömer KADİROĞLU

Türkiye'nin önde gelen markalarından Emsan, Tahir Doğu ve Oğulları LTD güvencesi ile KKTC’de bayi açtı. Yenikent'te faaliyete geçen bayinin açılışına KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, iş insanları ve direktörler katıldı. Töre açılışta yaptığı konuşmada Anavatan ile KKTC arasındaki ticari ve birçok alandaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Töre, Anadolu'dan gelen ürünlerin ülkeye zenginlik kattığını kaydetti. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek Emsan Yenikent şubesi hizmete başladı.