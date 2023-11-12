Kuzey Kıbrıs’ın benzeri yok

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde yeri olan tarihi Antik Liman’da restorasyon çalışmaları hala devam ediyor. Son günlerde turistlerin bölgeye girişine izin verilse de, tadilat çalışmaları devam ettiği için lokantalar ve hediyelik eşya mağazaları henüz açılmadı.

Limanın tam olarak ne zaman teslim edileceği ve iş yerlerinin ne zaman açılacağı bilinmiyor. Tadilat süresince büyük kayıplar yaşayan bölge esnafı da ilgililerden tatmin edici bir açıklama ve mali destek istiyor.

Bölgeye giden turistler, turizm broşürlerinde yer alan Antik Limanı farklı bir durumda görünce üzüntülerini gizleyemiyor, tadilat çalışmalarının bir yıla yakın bir zaman aldığını öğrenince de ‘sorumluları’ ‘beceriksizlikle’ suçluyor.

Tarihe ihanet edildi

Girne Antik Liman’da yaşananları değerlendiren eski turizmciler, 1974 Barış harekatı sonrasında yanlış kararlar alındığına dikkat çekerek “bugünkü duruma gelinmesinin nedeni başından beri yanlışların yapılması ve artık bundan dönüş yapılamamasıdır” diyerek şunları kaydediyor:

“Limanda bazı iş yerleri ve evler şahıslara tahsis edilmiş durumda. Bunların büyük bir kısmı 49 yıl süreyle tadilat yapmamış, mekanları çürümeye terk etmiş. Hükümetler, limanın sorumluluğunu tek bir otoriteye vermek yerine 4, hatta 5 farklı makama bağlamış Sonrasında bazı değişiklikler yapılsa da sorunlar giderilemediği için tarihi bir liman kendi kaderine terk edildi.

Nisan sonu bitmesi gereken tadilat işlerinin Kasım ayına gelindiği halde devam etmesi ayrı bir talihsizliktir. Mevcut koşullar çerçevesinde isteseler de burasını özelleştiremezler. O yüzden Antik liman da, diğerleri gibi siyasetin kurbanı oldu.”

