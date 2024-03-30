Ankara kritik zirve

Ankara dün kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyeleri önce TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la görüştü. Heyet daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’na geçip Bakan Yaşar Güler’le bir araya geldi. ABD’li heyetin son görüşmesi ise MİT Başkanı İbrahim Kalın’la oldu. Görüşmelerde ikili askeri ilişkiler, terörle mücadele ve F-16 süreci ele alındı. ABD’li heyetle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Hulusi Akar, “PKK’dan, YPG’den rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik.” dedi. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi bugün Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, beraberlerinde ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile birlikte sabah saatlerinde önce TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la bir araya geldi.

F-16 süreci de ele alındı

Meclis’te gerçekleşen görüşmede terörle mücadele konuları ve F-16 süreci ele alındı. Rogers ve beraberindekilerin Türkiye'de bulunmasından memnuniyet duyduklarını; ziyaretin, iki tarafında da kendisini yüz yüze ifade etmesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Hulusi Akar, “Bir süre bir araya gelememiştik. Bundan sonra umuyorum ki ülkelerimizin yararı, NATO, bölgesel kurumlar, barış, istikrar ve Türkiye ile ABD arasında bölgemizdeki bazı sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine ve ziyaretlere devam edeceğiz. Bu çok faydalı olacak. Umarım ziyaretinizden olumlu ve yararlı sonuçlar elde edersiniz.” dedi.

Bir gazetecinin “F-16 tedarik süreci de gündeme geldi mi?” sorusu üzerine Akar, bu konunun da görüşmede gündeme geldiğini, F-16 konusunda herhangi bir sorunun olmadığını vurguladı. Akar, “Burada herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar, sözleşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeler var. Onun devamında gelen hadiseler var. Bu artık normal şekilde takibi yapılan, kararlaştırılmış bir proje olarak karşımızda duruyor herhangi bir sorun yok.” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Stratejik mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama yapılmıştı. ‘Terörle mücadele istişareleri yeniden başlatıldı’ ifadesi kullanılmıştı. Bu da gündeme geldi mi?” sorusu üzerine Akar, konunun görüşmede gündeme geldiğini söyledi.

Akar, “PKK’dan, YPG’den rahatsızlığımızı orada tekrar tekrar ifade ettik. Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki PKK-YPG varlığına karşı, DEAŞ varlığına karşı işbirliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini ifade ettik. Diğer konularda da Dışişleri Bakanımız zaten gereğini yapacaktır.” dedi.

Rogers: Ortaklık konusuna odaklanıldı

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers da heyet olarak Suudi Arabistan ve Pakistan’dan sonra Türkiye’yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Temel olarak güvenlikle ilgili ortaklıklara ilişkin konulara odaklandıklarını anlatan Rogers, “Ancak daha çok ortaklığımızı nasıl geliştirebileceğimize ilişkin sizin düşüncelerinizi de öğrenebiliriz. En çok ilgilendiğim konulardan biri Ukrayna krizinin nasıl sonuca bağlanabileceğine dair sizin görüşleriniz.” diye konuştu.

Heyet daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’na geçerek Bakan Yaşar Güler’le bir araya geldi.

Bu görüşmede de gündem terörle mücadele ve ortak askeri ilişkiler oldu.

Heyet Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya geldi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024, 10:00