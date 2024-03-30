‘Müsaade etmeyiz’

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Filistinlilere deniz yoluyla insani yardım ulaştırmak üzere 8’inci geminin Mersin Limanından yola çıkacağı açıklaması Rum basınında “Amalthea inisiyatifine çomak sokma çabası” olarak yorumlandı.

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik ise Gazze kuşatmasının devam ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaştırılmayacağını açıkladı.

Politis haberi “İsrail, Türkiye’nin İştahını Kesiyor… Gazze’ye Sadece Amalthea” başlığıyla aktardı. Gazeteye göre, Oren Anolik “Jewish News Syndicate” isimli haber sitesine verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmadığına işaret ederek, sadece Güney Kıbrıs üzerinden deniz koridoru için kaldırıldığını belirtti. Anolik, Güney Kıbrıs’ın inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaşmasına müsaade edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Oren Anolik, “ABD tarafından inşa edilen iskele dahil, her geçene, bütün misyonlarda olduğu gibi, aynı denetim uygulanacak. Kıbrıs’tan iskeleye ve oradan da Gazze’ye aynı ilkeler geçerli olacak. İnsani koridorla ilgili Amerikan çabası ve Kıbrıs inisiyatifi arasında çok net bağlantı var.” dedi.

Anolik, Gazze Şeridi’ne indirilecek her şeyi, Hamas savaşçılarının eline ulaşmaması için, denetlemek isteyen İsrail, “Amalthea” inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaşmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.