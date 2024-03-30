Satmak için getirmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa polisi tasarrufunda 5 adet tabanca bulunan İbrahim Çekin, soruşturmasının tamamlanmasının ardından, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, mahkemeye aktardığı şahadetinde zanlının, konu tabancaları satmak maksadıyla ülkemize getirdiğini açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, 20 Mart 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, zanlı İbrahim Çekin’in, tasarrufunda ateşli silah ile ülkeye giriş yaptığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Zanlının, takip sonucunda, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, SH 573 plakalı araç içerisinde yolcu olarak tespit edildiğini anlatan polis, zanlının bavulunda 5 adet tabanca ele geçirdiklerini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıdan alınan ifadede konu tabancaları satmak için ülkeye getirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Zanlının ülkemizde yasal statüsü olmadığını ve serbest kalması halinde kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildiren polis, mahkemeden, zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının, 70 günü geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.