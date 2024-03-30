Evinden 226 belge alındı

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki akşam “kişisel verileri yayma ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla tutuklanan 57 yaşındaki Serdinç Maypa dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Maypa hakkında 3 gün tutukluluk emri verilirken, duruşmayı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve bazı milletvekilleri de takip etti.

Zanlının evinde ve ofisinde yapılan aramada 226 belge, 3 cep telefonu, laptop, kayıt cihazı ve bilgisayar kasasının yanı sıra pandemi döneminde Covid-19 tedavisi gören kişilerin kimlik bilgileri ve telefon numaralarının bulunduğu bin sayfalık defter ele geçirildi.

“Kişisel verileri yayınlandı”

Mahkemede soruşturmayla ilgili olguları aktaran Özel Soruşturma Biriminde görevli polis, Serdinç Maypa’nın “özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde Kalkınma Bankasının özel bir şirkete verdiği krediyle ilgili yönetim kurulu kararını sosyal medyadan paylaştığını belirtti. Polis, zanlının 1 Ağustos 2022 ve 21 Mart 2024 tarihleri arasında 12 farklı yayın yaparak, 2 sigorta şirketinin devletin resmi daireleriyle yaptığı yazışmaları tespit edilemeyen bir şekilde temin ederek, sosyal medyadan paylaştığını açıkladı. Polis, zanlının sigorta şirketlerinin ticari faaliyetlerine zarar verdiğini belirtti. Polis, zanlının 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında ise Kıb-Tek’in arıza raporunu paylaşarak, üzerindeki kişisel verileri ifşa ettiğini kaydetti. Polis, zanlının bir şahsa ait mahkeme ithamını da yayınladığını açıkladı. Polis, zanlının 12 Mart tarihinde ise özel bir firmanın işçi getirmek için Müteahhitler Birliğine yaptığı ve üzerinde şahıs bilgilerinin bulunduğu yazılı başvuruyu ifşa ettiğini belirtti.

Kanıtlara el konuldu

Polis, zanlının 28 Mart tarihinde tutuklandığını, evinde ve yayın yapmak için kullandığı ofiste arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 266 adet belge, kayıt cihazı, laptop ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı tutuklandıktan sonra polise bir görüntü ulaştırıldığını; video ve ses kaydında işçi getirmek isteyen Maypa’nın kendisine rakip olarak gördüğü şahısla ilgili elinde belge olduğunu söylediğini “Onları temizleyeceğim, her şey bize kalacak” dediğini aktardı. Polis, bu videoyla ilgili de soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıya suçları söylediğinde belgeleri yayınlamanın suç olduğunu bildiğini söylediğini ancak halk için yayınladığını dile getirdiğini söyledi. Polis, zanlıyla Müteahhitler Birliği ile ilgili yazıyı nasıl temin ettiği sorulduğunu, “leylekler getirdi” dediğini aktardı.

Haberin yayılmasıyla şikayetler arttı

Polis, zanlının hayatın normal akışı içerisinde elde edemeyeceği belgeleri temin ederek, yayınladığını, muhtemelen suç ortakları olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde suç ortaklarına müdahale edebileceğini, belgeleri nasıl temin ettiğinin araştırıldığını ifade etti. Polis, zanlının ilk etapta Müteahhitler Birliği, Kıb-Tek, Kalkınma Bankası ve iki farklı sigorta şirketinin şikayeti üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığına dair haberlerin yayınlanması üzerine birçok kişinin polisi arayarak, şikayetçi olacağını söylediğini, bu kişilerden de ifade alacaklarını açıkladı.

3 gün tutukluluk talebi

Polis, Maypa’nın evinde pandemi döneminde Covid-19 tedavisi gören kişilerin kimlik bilgileri ve telefon numaralarının bulunduğu bin sayfalık defter ele geçirildiğini de açıkladı. Polis, zanlının insanların kişisel bilgilerini ne şekilde temin ettiğine dair araştırma yapılacağını bildirdi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Maypa tanık olarak dinlendi

Maypa’nın Avukatı Ünver Bedevi, tutukluluk talebine itiraz etti. Bir senaryo üretilerek Maypa’nın tutuklandığını iddia eden Bedevi, müvekkiline gözdağı verilmeye çalışıldığını savundu. Bedevi, kaçma niyeti olmayan, tanıklara müdahale etme şansı olmayan müvekkilinin aleyhinde ek tutukluluk verilmemesini talep etti. Daha sonra Maypa, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Çok tehdit aldım

İnsan kaçakçılığını soruşturmaya başladığında tutuklandığını, aslında daha önce kendisine yönelik bir operasyon olacağını bildiğini kaydeden Maypa şunları söyledi:

“Ben yıllardır ülkenin umudunu ayağa kaldırmak için yolsuzlukları açıklıyorum. Kalkınma Bankası’ndaki yetkili kurulacak olan solar sistem için 35 milyon dolar kredi çekiyor. Çok tehdit aldım. Arabama uyuşturucu koyuyorlardı” dedi. Her şeyi halk için yaptığını savunan Maypa, “Ben polise belgelerin yayınlamanın ‘suç olduğunu biliyordum’ demedim. Ben terörist değilim. Evimde ne varsa aldılar. Konuyla alakalı olmayanları da aldılar. Hatta aradıkları belgeleri polise ben verdim” dedi.

Savcının sorularını da yanıtlayan Serdinç Maypa, “Herhalde benim özelliğimdendir. Soruşturmayı Adli Şube değil, Özel Birim yapıyor. Bu ülkenin yararına olan yolsuzluk konularında kamu yararı gereği belgelerde adı geçen kişilerden izin alma gereği duymadım. Halk için bunları yayınladım” şeklinde konuştu. Yardım kampanyaları düzenleyen biri olduğuna işaret eden zanlı, “Şu an 300 gıda paketimin içindeki hellimler bozuldu… Bu tezgahlanmış senaryo içinde halkı da mağdur ediyorlar… Ben yatarım ama halkın umudu kırılıyor” şeklinde konuştu.

Davaya konu olan belgelerin gerçek olduğunu ancak kimsenin bunu konuşmadığını ifade eden zanlı, kendisine “Adımı ömür boyu anma, sana 200 bin sterlin veririm” diyenler olduğunu ancak kamu yararı gereği yayınlarını sürdürdüğünü belirtti. Kaynaklarını açıklayıp açıklamayacağının sorulması üzerine zanlı gazeteci olduğunu söyleyerek kaynaklarını kesinlikle ifşa etmeyeceğini belirtti.

Kişisel hayatın kendisi için ev içinde çekilen görüntüler, cinsel içerikli videolar anlamına geldiğini söyleyen zanlı, devlet kurumlarıyla ilgili konuları özel hayat saymadığını belirtti, “Siyasilerin de özel hayatı olamaz.” dedi. Yayınladığı belgelerde kişisel verileri yer alanlardan izin alıp almadığı sorulan zanlı, “Kamu yararı varsa kimseden izin almam.” cevabını verdi. Zanlı, yayımladığı belgelerde yer alan konularla ilgili polise şikayette bulunup bulunmadığı sorusuna karşılık şahsen şikayette bulunmadığını söyledi. Bilgi Edinme Yasasına göre bilgi isteyip istemediği sorulan zanlı, “Elimde olan evraklarla ilgili neden bilgi isteyeyim ki?” yanıtını verdi.

Yolsuzluk iddiaları soruşturulacak

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, 3 günlük tutukluluk talebini onaylarken, Maypa’nın yolsuzluklarla ilgili iddialarının araştırılması için soruşturma memuru atanmasına ve mahkemeye 15 günde bir bilgi verilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024, 09:59