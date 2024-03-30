Kanıtlar inceleniyor

Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube ekiplerinin Skull King Casino ile lojmanına düzenlediği operasyonda tutuklanan 8 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Casino direktörü Ertuğ Dilaver, müdürü Sanen Safar Aliyev, çalışanlar Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Savaş Zirak ve güvenlik görevlileri Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin hakkında ek süre talep etti. Polis, Skull King Casinoyu şu anda başka bir şahsın işlettiğini belirtti. Polis, işletmeci şahsın arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Polis, operasyonda ele geçirilen bilgisayarlar ve 11 adet cep telefonunun incelendiğini kaydetti.

Mahkemede detaylar aktarıldı

Mali Şube Polisinde görevli polis memuru, 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Skull King Casino'nun bodrum katında 98 adet slot oyun makinesi bulunduğunu ve internet üzerinden “viproyalc.com wipskykingslot.com vipslotking.com ve vipskyking.com” isimli site adreslerinde para karşılığı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini aktardı. Polis, operasyonda Ertuğ Dilaver ile casino çalışanları Esin Yükseközcan, Taner Bozkurt, Asım Asilkan ve Savaş Zirak’ın olay yerinde tutuklandığını belirtti. Polis, Rasim Tikveşli'nin ise yurt dışına çıkış yapacağı sırada Ercan Havaalanında tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 euro bulunduğunu belirtti. Polis, 10 cep telefonunu ile 98 adet slot oyun makinesinin emare alındığını kaydetti.

Polis, Ertuğ Dilaver, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Savaş Zirak, Esin Yükseközcan’nın olay yerinde tutuklandığını belirtti.

Polis, Rasim Tikveşli'nin ise yurt dışına çıkış yapacağı sırada Ercan Havaalanında tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 euro bulunduğunu belirtti.

Polis, 11 cep telefonunu, 22 bilgisayara ile 98 adet slot oyun makinesinin emare alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Dilaver’in Skull King Casinonun işletmesini Oscar Otel’den aldığını daha sonra bir şahsa devrettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Skull King Casino’nun işletmesini devralan şahsın arandığını belirtti.

13 milyar TL tespit edildi

Polis, sanal bahis sisteminde sunucuların şifrelerle korunduğunu ve 3 ayrı web sitesi üzerinden yasa dışı oyun oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis, sunucuların şifrelerinin kırılmaya başlandığını ve ilk tespitlere göre 13 milyar TL’lik paranın elde edildiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, bu güne kadar 15 ifade temin edildiğini soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, aynı tarihte casino lojmanına yapılan baskında ise Hkayal Mamadov’un kaldığı odada 2 adet tabanca ve 32 adet canlı mermi ele geçirdiklerini kaydetti.

Polis, Mamadov’un söz konusu tabancaların Kayçin’den aldığını söylediğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin’in 3 gün, Ertuğ Dilaver, Sanen Safar Aliyev, Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Savaş Zirak’ın 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılarla ilgili talep edilen süreleri onayladı.