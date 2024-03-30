‘Yatırımlar sürecek’

Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinin KKTC’nin “incisi” ve vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, bu bölgeye destek ve yatırımların süreceğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel dün Karpaz bölgesinde temaslarda bulundu ve açılışlara katıldı. Yenierenköy’de temasları sonrası basın toplantısı düzenleyen Üstel, Karpaz bölgesine ve bu bölgede yaşayan kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara verilen öneme dikkat çekti.

Başbakan Üstel’e, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da eşlik etti. Bakırcı, burada yaptığı konuşmada, hükümetin bölgeye verdiği desteğe teşekkür ederek, Karpaz bölgesinde yapılan açılış ve atılan temellerden dolayı duydukları sevinci dile getirdi.

Bölgeye yönelik verilen sözlerin yerine getirilmesinden ve halka yönelik sosyal yatırım desteklerine teşekkür eden Bakırcı, tüm bunları sevinçle karşıladıklarını ve göz ardı edilen Karpaz bölgesinin değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Karpaz, vazgeçilmezimizdir”

Başbakan Üstel de, hükümet olarak Karpaz bölgesinde bir çok açılış, temel atma töreni ve temaslarda bulunduklarını kaydetti. Duyarlı iş insanlarının katkılarıyla yatırımları sürdürdüklerini, bugün de bölgede özel eğitim merkezi yapımı için adım atıldığını ve çağdaş modern bir binaya kavuşacaklarını ifade eden Üstel, Yenierenköy Lisesinde de çocukların hizmetine sosyal aktivite alanı kazandırıldığını kaydetti.

TİKA tarafından desteklenen Karpaz Araştırma İstasyonu’nun da bölgeye kazandırıldığını ifade eden Üstel, “Karpaz KKTC’nin incisidir. Burada yaşayan kadınlarımızı gençlerimizi desteklemek için çalışıyoruz, bizim vazgeçilmezimizdir” dedi.

Yenierenköy’deki eski sağlık ocağının belediyeye devredileceğini ve binanın sosyal aktivite alanı yapılacağını ifade eden Üstel, bölgede spor alanları yaratılacağını, mevcut sahanın da ihaleye çıkılarak, gereken onarım adımlarının atılacağını anlattı.

Karpaz bölgesindeki kadınlar, gençler ve çocukların, bölge insanının, vazgeçilmezleri olduğunu, bu yatırımların da bunu gösterdiğini belirten Üstel, bölgede kadınlara yönelik verilecek destekleri anlattı ve amaçlarının, kadın girişimcilerin artması, ekonomiye ve üretime kazandırılması olduğunu vurguladı.

Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da eğitimlere devam ettiğini ifade ederek, bölgeye yönelik destek ve yatırımların süreceğini söyledi.

Ziyamet’e yeni okul…

Öte yandan “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında Halil Falyalı Yardım Vakfı tarafından Ziyamet’e yapılacak olan “Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu”nun temeli törenle atıldı.

Törene Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Falyalı ailesi, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla düğmeye basılarak, temel atıldı.

2 bin 634 metrekarelik bir alan içinde konumlanacak olan okul binası, 650 metrekare kapalı alandan oluşacak. Bina oturum alanı ise, açık teraslar dahil 770 metrekare olacak.

Karpaz Araştırma İstasyonu Ronnas Sahili’nde

Bu arada Kaplumbağa yanında, göçmen kuşlar ve “hür eşekler” de dahil pek çok araştırmanın yürütüleceği Karpaz Araştırma İstasyonu, deniz kaplumbağaların en önemli yumurtlama alanlarının biri olan Ronnas Sahili’nde açıldı.

Yapılan projeyle, kaplumbağalarla ilgili sezonluk çalışma yürütülen kamp alanı, altyapısı ve prefabrik binalarıyla 24 kişinin kalabileceği, yıl boyu farklı alanlarla araştırma ve gözlemlemelerin sürdürülebileceği bir istasyona dönüştü.

İstasyon, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, T.C. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çevre Koruma Dairesi ve Erenköy-Karpaz Belediyesinin destekleriyle hayata geçirildi.

İstasyonun açılışına Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Basat katıldı.

