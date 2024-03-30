Popülizm ve  magazin yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı programda, bugüne kadar popülizmden kaçındıklarını ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

“Popülizme ve magazine devam edersek, bu bizi yok oluşa sürükler” diyen Erhürman, kişiler üzerinden konuşmanın “sert muhalefet” olarak değerlendirilmesini eleştirdi.

Erhürman, bugün saat 10.30’da Gazimağusa’da yapacakları yürüyüşü anımsattı ve “Yaşatılanları kabul etmediğimizi Mağusa’da da söyleyeceğiz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Güzelyurt’taki üniversiteyle ilgili yargılamalarda, pek çok bilginin sosyal medya üzerinden yayıldığını belirten ve buna izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Bizim doğru ilgi kaynağımız polistir. Polis değilse Başbakanlıktır. Buralardan gelmesi lazım bilginin. Gelmediği zaman, insanların kurumlara olan güveni azalır” diye konuştu.

Masumiyet karinesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Erhürman, herkesin suçu ispatlanana kadar suçsuz olduğunu kaydetti.

Doğru zamanda doğru bilgilendirmenin esas olduğunun altını çizen Erhürman, insan kaçakçılığı, üniversitelerdeki eğitimin niteliği, yabancılara mülk satışı gibi konuları günlerce dile getirdiklerini kaydetti ancak bu sorunların medyanın da çok ilgisini çekmediğini söyledi.

Erhürman şöyle konuştu:

“Çoğu insan, sansasyonel, magazinsel bir şey arıyor. Böyle bir şey olursa sorunlar konuşuluyor. Magazinsel bir şey çıkmıyorsa, hiç kimsenin bir şey konuşmaya niyeti olmuyor memlekette. Biz üniversitelerdeki nitelik sorununu aylardır konuştuk, Güzelyurt’taki olay çıkınca değil.”

Söylediklerinin, “sert muhalefet yapmıyor” denerek eleştirildiğini dile getiren Erhürman, kişiler üzerinden konuşmanın “sert muhalefet” olarak algılanmasını eleştirdi ve bu algıdan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, “Olaylara odaklanmak lazım. Kişiler suç işlediyse yargılanacak. Mesele kişilerin ötesindedir” diye konuştu.

