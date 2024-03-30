Kurdele törenle kesildi

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından Erenköy Lisesi’ne yapılan yeni kantin binası törenle açıldı.

Törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi Birgül Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.

Törende, Başbakan Ünal Üstel tarafından Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya plaket takdim edildi.

Toplam 150 metrekare kapalı alandan oluşan binanın, 120 metrekaresi kafeterya, 30 metrekaresi ise modern sanayi tipi yemek üretilebilen hijyenik mutfak ve kantin satış alanı olarak prefabrik sandviç panelden yapıldı. Kantinin, klima, elektrik altyapısı ve iç donanımları da vakıf tarafından karşılandı.