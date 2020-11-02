Coronavirüs tedbirleri kapsamında evde karantina ve elektronik kelepçe uygulaması bugün başlıyor.

İlk etapta deneme amaçlı 250 kişiye, ayrıca ülkeye uçakla gelecek yolculara da bu bilekliklerden takılacak.

Sağlık Bakanı Dr. Ali, evde karantina için çalışma başlattıklarını, elektronik bileklikle takip konusunda adım atıldığını söylemişti. Pilli, bu bilekliklerin ilk etapta 250 kişiye takılarak deneneceğini ifade etmişti. Bakan Pilli, pazartesi günü ülkeye uçakla gelecek yolculara da bu bilekliklerden takılacağını belirtmişti.

Pilli, elektronik takibin yanı sıra fiziksel takip için de ekiplerin güçlendirileceğini de açıklamıştı.

Karantina kurallarına uyulması konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Sağlık Bakanlığı’na verdiği tüm yetkinin kullanılacağını da kaydeden Pilli, karantina uygulaması ihlalinde iki yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü anımsatmıştı.

Pilli şunları söylemişti: “Ülkeye 3 günlüğüne geldiği için karantinaya girmeyen, ‘Daha fazla kalırım, cezası neyse de öderim’ diyenler olursa onlar da tespit edilecek, bu kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Söz konusu olan halk sağlığıdır. Halk sağlığını tehlikeye atacak olanları ciddi cezalar bekliyor.”

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 12:01