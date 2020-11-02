Güneyde 197, Kuzeyde ise bir vaka

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsle ilgili yeni vakalardaki artış sürüyor. Güneyde son 24 saatte 197 yeni vaka daha tespit edilirken, toplam sayı 4 bin 563’e ulaştı. Kuzey Kıbrıs’ta ise son 24 saatte sadece bir yeni vaka tespit edildi.

Güneyde artan vakalar nedeniyle panik yaşanırken, Rum hükümeti alarma geçti. Rum haber kaynakları bugün durum değerlendirilmesi yapılacağını, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı toplantı sonrası yeni tedbirlerle ilgili karar alınacağını duyurdu. Alınan kararların Bakanlar Kurulu’na sunulacağı, Çarşamba günü de açıklama yapılacağı kaydedildi.

Yeni tedbirlerin gündeme geleceği ifade edilirken, dünkü yeni vakaların kaynağı da açıklandı.

250 örnekten 8 vaka belirlendi

Rum kesiminde yeni 197 vakanın çıkış noktaları şöyle;

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 300 numuneden 81 vaka belirlendi.

Özel girişim yoluyla alınan 826 numuneden 73 vaka belirlendi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 130 numuneden 10 vaka belirlendi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 978 numuneden 16 vaka tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 254 numuneden 4 vaka belirlendi.

Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 78 örnekten 4 vaka belirlendi.

Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 33 örnekten 1 vaka belirlendi.

Örnekleme testinin bir parçası olarak alınan 250 örnekten 8 vaka belirlendi.

Kuzeyde sadece bir vaka

Kuzey Kıbrıs’ta da dün tespit edilen bir yeni vakayla birlikte toplam sayının 939 olduğu, bunlardan 873’ünün iyileşip taburcu edildiği, şu anda sadece 61 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 929 olduğunu, bir pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.

1 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 929

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar: 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar:0

Yerel vakalar: 0

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı-: 5

Dün kaybedilen vaka sayısı:0

Yapılan toplam test sayısı: 223.578

Toplam vaka sayısı: 939

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 873

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 61

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 8

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 52

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 13:16