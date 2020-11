Ortam yine gerildi

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki çalışma süresini 14 Kasım’a kadar uzattı. Yayımlanan yeni Navtex ile duyuru yapılırken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’yi kınadı. Yunanistan bu adımın Türkiye’nin uluslararası hukukun temel kurallarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha teyit ettiğini öne sürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan kınamaya Türkiye’nin cevabı gecikmedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her Navtex duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır” dedi.

Aksoy, “Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım’a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım’a uzatılan Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Yunanistan kınadı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin uzatılması Yunanistan’ı gerdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yürüttüğü faaliyetlerin uzatılmasını öngören yeni Navtex ilanını kınadı. Bakanlık, bu adımın Türkiye’nin uluslararası hukukun temel kurallarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha teyit ettiğini öne sürdü.

Bakanlığın açıklamasında, “Yunanistan, bu suç içeren ve yapıcı diyalog ihtimalini ortadan kaldıran davranışı bir kez daha kınıyor, Türkiye’ye yasadışı Navtex’i derhal geri çekme çağrısı yapıyor” denildiYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türk tarafıyla derhal iletişim kurma ve Yunanistan’ın müttefik ve ortaklarını Türkiye’nin devam eden provokatif davranışlarından haberdar etme talimatı verdi.

Aksoy: Nafile bir çaba

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan kınamaya Türkiye’nin cevabı gecikmedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her Navtex duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır” dedi.

Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

“Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 1 Kasım, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır.

Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her Navtex duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır. Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir.

Türkiye, Yunanistan’la işbirliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir.

Yunanistan’dan beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye’yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği arttırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır.

Bu vesileyle, Yunanistan’ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle önkoşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz.”



Oruç Reis gemisi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.