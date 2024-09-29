Artık 'dur' denilmeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır" dedi.

"İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'dur' denilmelidir" diye ekledi.

