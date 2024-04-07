‘Söz var, icraat yok’

Lübnan ve Suriye’den teknelerle Güney Kıbrıs’a giden mülteci sayısındaki artış, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sert tepkisine yol açtı. Rum lideri, Avrupa Birliği’nin bu konudaki tavrını eleştirerek “söz var ama icraat yok” dedi.

Fileleftheros “İkna Etme Ümidiyle Hareket Ediliyor” başlıklı haberinde; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın Dışişleri, İçişleri bakanları ve Rum Milli Muhafız Ordusu komutanı eşliğinde Beyrut’a giderek Lübnan hükümet yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.

Gazeteye göre Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i Lübnan yönünde adım atmaya ikna etmesi gerekiyor. Bu nedenle Hristodulidis, Lübnan’ı güçlendirecek ve sığınmacı akınına karşı caydırıcı olabilecek bazı öneriler hazırladı ve bunları Atina’da görüşeceği Von Der Leyen’e sunacak.

Alithia “Greko Burnu’nda Çürük Tekne İstilası… 15’inci sığınmacı Teknesi Ulaştı… Diğer Üç Tanesi de Radarda Görüldü” başlıklı haberinde 6 gün içerisinde 808 sığınmacı taşıyan 15 teknenin Güney Kıbrıs’a ulaştığını, durumu kontrol etmekte zorlanan Rum yönetiminin ümitsiz olduğunu yazdı.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu son 6 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a 15 sığınmacı teknesi ulaştığını, üçünün de radarda görüldüğünü, Rum liman polisinin bu üç geminin Güney Kıbrıs’a mı yöneleceğini araştırdığını söyledi. Yoannu, 6 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a ulaşan sığınmacı sayısının 808 olduğunu kaydetti.

Sert kararlar alınacak

“Zor durumdayız, bir krizdeyiz” diyen Hristodulidis BUGÜN Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen’le görüşeceğini, yarın da Lübnan’a gideceğini hatırlattı. Hristodulidis yapacağı temaslardan çıkacak sonuca göre bazı kararlar alınacağını söyledi “kararlar, içte ve dışta hoşa gitmeyebilir ancak bunlar, tek hedefi Kıbrıs’ın ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak hedefini taşıyan kararlar olacak.” ifadesini kullandı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da sığınmacılar meselesinin gerek Rum halkını gerek Hristodulidis hükümetini kaygılandırmakta olduğuna işaret ederek “çok endişe verici olan bu durumu hafifletecek kararlar almaya çalışıyoruz.” dedi.

