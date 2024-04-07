Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, dün Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirdiği şok eylemle işçi ve yolcu güvenliğinin ısrarla ihmal edilmesini, kamu kaynaklarının özel şirketlere peşkeş çekilmesini, T&T şirketi direktörü Emrullah Turanlı'nın vergi borçlarının affedilmesini ve havalimanının elektrik borcunu ödememesini protesto etti.

Parti yetkililerin yanı sıra çok sayıda üyenin katıldığı eylemde, havalimanının önüne ütü masaları, elektrikli süpürgeler ve daha birçok elektronik ev eşyası yerleştirildi.

"Emrullah fişi nereye takalım?", "Emrullah'ın borçları halkın cebini yakıyor", "Çaldığın elektrik tepsin seni Emrullah", "Bu işyerinde can güvenliği yoktur", "Okul, hastane, kreş yok, yolsuzluk, talan peşkeş var", "Taşyapı sözleşmesi feshedilsin", "Atanmış hükümet memleketi satıyor" yazılı pankart ve dövizler tutan CTP'li kadınlar, "Arıklı giderken AKSA'nı da al!", "Madem elektrik bedava, Emrullah çamaşırı sen yıka" sloganları attı.

“Susmayacağımıza söz verdik”

Eylemde CTP Kadın Örgütü bildirisini, Genel Sekreter Gülden Karakaya okudu.

Bildiride özetle u ifadelere yer verildi:

“Emrullah Turanlı, daha önce hiç havaalanı inşaatı deneyimi bulunmamasına rağmen, 2012 yılında Ercan Havaalanı'nı 4 yılda bitirme şartıyla ülkemize gelmiş; daha ilk günden ihale şartnamesine uymayarak Kıbrıs Türk halkının kaynaklarına çöreklenmiş ve halkımızı zarara uğratmıştır.

Sürekli olarak ve sudan sebeplerle Ercan’daki inşaat işlerini geciktirmeye başlayan Emrullah Turanlı, KKTC hükümetine karşı asılsız, temelsiz, mesnetsiz davalar açarak 4 yılda bitmesi gereken işleri 11 yılda bile tam olarak bitirememiş, bu süreçte, bugünkü değerlerle 218 milyon Euroluk ek bir gelirin devletten kaçırılmasını sağlamıştır.

Hala daha inşaat aşamasında olsa da bu yeni havaalanı ne birileri tarafından bize hibe edilmiştir ne de parası Turanlı’nın cebinden çıkmıştır. Tam aksine bedeli, kuruş kuruş bizler tarafından, yani Kıbrıs Türk halkı tarafından ödenmiştir. İçinde bulunduğumuz günlerde tüm kamuoyunun basından da takip ettiği gibi, atanmış UBP-DP-YDP hükümeti, Emrullah Turanlı’nın devlete ödemesi gereken 59 milyon Euroluk vergiyi "Pandemi dönemi içinde zarar ettiği" gibi saçma sapan bir gerekçe ile ihale şartnamesine aykırı bir şekilde sıfırlamış, normal bir vatandaşın sadece 650 TL’lik elektrik borcu nedeniyle elektriği kesilirken Emrullah Turanlı’nın 56 milyon TL elektrik borcunun tahsil edilmesini engelleyerek kamunun parasını Turanlı'ya bağışlamıştır. Ayrıca imzalanan ek sözleşme 5 ile sözde “ihtilaflı hususların çözümü"için TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürünün kuracağı 7 kişilik bir hakem heyeti ile Turanlı lehine yüz milyonlarca Euro’luk yeni rant kapılarının aralanması için bir zemin hazırlanmıştır. Atanmış hükümet, tüm bunları yaparken yargımızın iradesini bypass etmekten zerrre kadar utanç duymamıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Ulaştırma Bakanı olarak atanan ve ihalesiz yakıt alımları ile ülkemizi 2 yılda 24 milyon 334 bin dolar zarara uğratan Erhan Arıklı ve UBP hükümeti, havaalanı inşaatının tamamlanmadan açılmasına izin vererek, insan hayatını hiçe saydıklarını, bu utanç verici kararı alırken, halkın güvenliğini ve çıkarlarını umursamadıklarını bir kez daha ispatlamışlarıdır. Bu keyfi ama bir o kadar da skandal karar sonucu terminalde şantiye elektriği kullanılmaya devam etmektedir. Kaçak iş yapmayı alışkanlık haline getiren Turanlı ve insan hayatını riske atmak ile ilgili pişkince sorumluluktan kaçabileceğini sanan Arıklı yüzünden bir işçimiz oluşan patlamada ağır yaralanmıştır. İşçilerin ve yolcuların can güvenliğinin tehdit altında olması, Turanlı'nın haksız kazancından çok daha önemlidir! Emrullah Turanlı Kıbrıs Türk halkının kaynaklarını sömürerek kendisine parlak bir gelecek yaratmakta ve tüm borçlarını halkımızın omuzlarına yüklemektedir. Ağır ekonomik koşullar altında ezilen halkımız Emrullah’ın saltanatının bedelini ödemek zorunda değildir. Her gün yeni bir skandalın patlak verdiği, yolsuzluğun ve hukuksuzluğun kol gezdiği bu ortamda, UBP-YDP-DP Hırsızlar iktidarının halka karşı işlediği suçlar kabul edebileceğimiz şeyler değildir. Halkın iradesini hiçe sayan, ülkenin kaynaklarını talan eden, suç örgütleriyle adeta iç içe geçerek, kamu kaynaklarını yasadışı yollarla gasp edip, halkın alın teriyle kazandığı gelirlerini kendi çıkarları doğrultusunda harcayan bu işbirlikçilere DUR! deme zamanı gelmiş de geçmiştir. Dur diyecek olan hukuki zemin ise ihale şartnamesindeki “FESİH” maddesidir. Turanlı'nın sözleşmesi artık feshedilmelidir!