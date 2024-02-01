Zor şartlarda yaşıyorlar

Ömer KADİROĞLU

Elektrik faturalarının yanı sıra odun parası ödeyemez duruma gelen dar ve sabit gelirli aileler, aşırı soğuk havalarda inşaat alanlarından toplanan tahta parçalarını yakarak ısınmaya çalışıyor. Diyalog muhabirinin ziyaret ettiği Lefkoşa’nın surlar içi bölgesindeki vatandaşlar, ekonomik koşulların her geçen gün daha da ağırlaşmasından yakındı.

Klima veya kalorifer çalıştırmadıkları halde ayda bin liranın üzerinde elektrik ücreti ödediğini söyleyen aileler “bunu dahi karşılamakta zorlanırken, ısınma için büyük paralar ödememiz mümkün değildir” diyerek, yetkililerin bu durumu gözden geçirmesini istedi.

Ne dediler?..

Fidan Dağdelen

“Kış geldi ve biz odun sobası ile ısınıyoruz. Eşim engelli çalışamıyor ben de sağlık sorunları yaşadığım için çalışamıyorum bu nedenle de elektrik faturalarını ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Yaz ayları için borçlanıp klima almıştım ancak kullanmıyoruz. Elektrik faturam bu ay bin 500 lira geldi ancak bazen su ısıtıcısı falan kullandığımızda 3-4 bin lira elektrik faturası geliyor. Eşimin 11 bin 800 TL maaşı var onunla geçimimizi sağlıyoruz. Odun alamadığımız için de eşimin arkadaşları ve eski iş arkadaşları bize tahta falan getiriyor ve ısınmak için onları yakıyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz ancak bir şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz”

İsmail Kılıç

“Kış aylarında odun sobası kullanıyorum. Yakmak için ovalardan topladığım odunları veya marangozlardan aldığım tahtaları yakıyorum. Elektrikle ısınmayı tercih etmiyorum çünkü asgari ücret alıyorum ve kirada kalıyorum. Bu ay elektrik faturam 800 TL civarında geldi. Üç çocuğum var okula gidiyorlar. Geçim sıkıntısı yaşıyorum.”

Jale Ünver

“Kış aylarında ısınmak için odun sobası kullanıyoruz. Bu yıl henüz satın odun almadık. Bahçede budanacak ağaçlar vardı onları budadık ve odunlarını kullanıyoruz. Zaten bu şartlarda odun satın almak, elektrik veya tüp gazla ısınmak pek mümkün değildir. Bu ay elektrik faturası bin 800 TL geldi ve kirada kalıyoruz. Odunumuzu şu anda bahçemizden temin ettik ancak ileriki süreçte marangozlardan tahta temin edip onları yakacağız. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz.”

Elmas Beyoğlu

“Havaların soğuması ile birlikte odun sobası kurduk ve öyle ısınıyoruz. Elektrik veya gaz ile ısınma bütçemize uymuyor. Odunu satın almıyoruz nereden odun bulursak veya talaş bulursak onları alıp yakıyoruz. Elektrikle ısınmadığımız halde elektrik faturamız 650 TL geldi. Eşim tek çalışıyor ve iki çocuğumuz var, bu nedenle de ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz.”

Songül Anlar

“Havalar soğudu ancak ısınmak için bir şey kullanmıyoruz. Elektrik ve tüp gaz pahalı odun sobası da kullanamıyoruz çünkü hem odun bulma derdi var hem de astım hastası olduğum için yakamıyoruz. Isınmak için akşamları battaniyeye sarılıp oturuyoruz. Elektrik faturam bu ay bin 400 TL geldi eşim tek çalıştığı ve kirada oturduğumuz için ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz.”