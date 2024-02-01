İçti, uçtu

Alkollü bir şekilde direksiyon başında geçen Türkmenistanlı Muhittin Hojamuradov, Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde önünde seyreden araca çarparak, kaza yaptı.

Çarptığı aracın devrilmesine, sürücüsünün yaralanmasına ve 150 bin TL’lik hasar oluşmasına neden olan zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaza esnasında 275 promil alkollü olduğu açıklandı.

Polis, kazanın 30 Ocak 2024 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, 275 promil alkollü içki tesiri altında JL 348 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyreden zanlının, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında önünde seyretmekte olan Cansev Taşkaya (E-58) yönetimindeki FS 284 plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi. ,

Polis, FS 284 plakalı aracın sürüklenerek, orta refüje çarptığını ve yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildiğini açıkladı.

Polis, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını belirtti. Polis, JL 348 plakalı araç sürücüsü Muhittin Hojamuradov’un taburcu olduktan sonra tutuklandığını açıkladı. Polis, kaza sonucu, FS 284 plakalı araçta 150 bin TL hasar oluştuğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



