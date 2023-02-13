Gözyaşları sel gibi aktı

Ömer KADİROĞLU

Adıyaman’daki İsias Otelin çökmesi sonucu yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Perihan Çetiner Mormenekşe’de, öğretmen Osman Çetintaş ile öğrenci Havin Kılıç, Yeniboğaziçi’nde toprağa verildi. Çetiner, Mormenekşe Camisinde kılınan ikindi namazına müteakip Çetiner Atlılar köyü kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Çetiner’in tabutu başında ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. Cenazeye Çetiner’in ailesi, yakınları, askeri erkân ve çok sayıda seveni katıldı.

Osman Çetintaş ile öğrenci Havin Kılıç ise Yeniboğaziçi Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel olup akarken, aileleri bölge halkı teselli etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 10:30